Adriana Valle è la nuova Corporate Affairs e Communication Director di JTI Italia

MILANO (ITALPRESS) – Adriana Valle è la nuova Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, società del gruppo Japan Tobacco International. Con un’esperienza di oltre quindici anni maturata all’interno del gruppo JTI, Valle ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale e internazionale, contribuendo allo sviluppo delle strategie di comunicazione dell’azienda e al consolidamento delle sue relazioni con le istituzioni.

“Sono entusiasta di poter contribuire alla crescita e al posizionamento di JTI Italia in una fase così dinamica per il settore”, ha dichiarato Valle. “Insieme al team lavoreremo per rafforzare il dialogo con gli stakeholder e promuovere una comunicazione trasparente e responsabile”.

Adriana Valle ha iniziato il suo percorso in JTI nel 2010, con il ruolo di Government Relations Associate. Dopo una significativa esperienza in Italia, la manager ha proseguito la sua carriera a livello internazionale, ricoprendo per l’azienda ruoli strategici a Bruxelles e successivamente a Ginevra. Nel 2023 è stata nominata External Affairs Director per i prodotti a rischio ridotto presso il quartier generale di JTI a Ginevra, contribuendo allo sviluppo delle politiche globali di comunicazione e advocacy per le nuove categorie di prodotto.

