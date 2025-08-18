ROMA (ITALPRESS) – Roma dà l’ultimo saluto a Pippo Baudo. Alle 10 è stata aperta la al teatro delle Vittorie di Roma, dove ha condotto programmi storici della tv italiana come “Canzonissima” e “Fantastico”. Diverse le persone in coda già da questa mattina per l’ultimo saluto all’indimenticato conduttore scomparso sabato a 89 anni.

La camera ardente sarà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 9 alle 12. Poi, il trasferimento nella sua amata Sicilia. I funerali si terranno, mercoledì 20 agosto, a Militello Val di Catania, dove è nato. La funzione religiosa sarà celebrata alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella.

“Era un grande italiano, soprattutto un italiano positivo, ha saputo far ridere e sorridere tanti italiani senza mai essere volgare, era poliedrico, una bella immagine dell’Italia positiva”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’uscita dalla camera ardente. “Mi ricordo una cena conviviale tra amici, a chiacchierare anche con mia moglie che ha origini siciliane, quindi parlò tantissimo della sua terra. È un uomo positivo che ci mancherà, ma il suo ricordo è sempre vivo, è un uomo che ha fatto la televisione italiana”, ha sottolineato.

Mara Venier e Katia Ricciarelli hanno reso omaggio al feretro di Pippo Baudo, scomparso sabato scorso a 89 anni. Ad accoglierle con lungo abbraccio il dg della RAI, Roberto Sergio.

