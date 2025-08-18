Banfi “Ciao Pippo, è ancora presto per raggiungerti”

ROMA (ITALPRESS) - "Ciao Pippo! E' ancora presto, ci vuole tempo, io sono lento e sono pigro... ho detto aspettatemi e con calma arriverò dopo i tempi supplementari. Questa è la sede Rai che ha creato molti di noi e bisogna ringraziare Dio che siamo qui". Così Lino Banfi, lasciando la camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie a Roma. xb1/vbo/mca2