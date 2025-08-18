Agnes “Baudo è la storia della tv italiana, continueremo a ricordarlo”

ROMA (ITALPRESS) - "Pippo Baudo è la storia della televisione italiana, dell'intrattenimento gentile, un grande professionista e un grande maestro che ci ha accompagnati per tanti anni". Così la consigliera d'amministrazione della Rai, Simona Agnes, alla camera ardente allestita per Pippo Baudo al teatro delle Vittorie, a Roma. xi2/xb1/vbo/mca2