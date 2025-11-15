ROMA (ITALPRESS) – È scomparso Cesare Cursi, già deputato e senatore della Repubblica. Figura di lungo corso della politica italiana, Cursi iniziò la sua attività istituzionale come capo della segreteria di Amintore Fanfani, proseguendo poi un impegno parlamentare durato quattro legislature al Senato e una alla Camera. Nel corso della XII legislatura, da deputato, si distinse come il parlamentare più attivo, con 106 progetti di legge presentati, un dato che lo collocò ai vertici dell’iniziativa legislativa dell’epoca.

È stato inoltre sottosegretario ai Trasporti e successivamente sottosegretario alla Salute, ricoprendo incarichi di rilievo in due settori strategici per il Paese. Con la sua scomparsa, la politica italiana perde una figura che ha segnato con costanza e dedizione diverse stagioni istituzionali. La camera ardente sarà allestita presso Il Senato della Repubblica, Sala Nassirya, lunedì 17 dalle 10 alle 18. I funerali si terranno a Santa Chiara (piazza Giuochi Delfici) martedì 18 alle ore 14:00.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).