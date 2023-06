LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il capo del partito nazionalista Bernard Grech ha ricordato la memoria di Silvio Berlusconi e lo ha descritto come “Presidente del Consiglio d’Italia per diversi anni, leader politico e soprattutto ‘grande amico di Maltà”. Con un post su Twitter, il leader del Partito Nazionalista ha ricordato come Silvio Berlusconi abbia sostenuto Malta fin dall’inizio nel percorso di adesione all’Unione Europea.

L’ex primo ministro Lawrence Gonzi, che ha incontrato Berlusconi in numerose occasioni, ha affermato che “il suo rapporto con Malta è stato buono e forte”. Gonzi ha anche fatto riferimento alle varie riunioni del Consiglio europeo, in particolare alle discussioni su questioni di dimensione europea e di grande interesse per l’Italia e Malta. “Abbiamo condiviso la stessa visione di ciò che dovrebbe accadere nel Mediterraneo, specialmente durante quei momenti in cui c’era una crisi dopo l’altra – come la primavera araba del 2011 e la rivolta in Libia – e quando c’era bisogno di lavorare insieme”, ha affermato.

Poi Gonzi ha menzionato in particolare la questione della migrazione e ha aggiunto: “Ci sono state occasioni in cui non siamo stati d’accordo ma in tutti i casi, senza eccezioni, Berlusconi ha concordato soluzioni di compromesso che erano nel migliore interesse di Malta”.

L’ex ministro degli Esteri Tonio Borg ha descritto Berlusconi come una figura controversa per una serie di motivi ma, per quanto riguarda Malta, la amava. “Ogni volta che abbiamo chiesto aiuto – ha affermato -, ha sempre detto di sì. Cercava sempre una soluzione. Anche dopo l’adesione all’UE, l’Italia ha continuato ad aiutare finanziariamente Malta”.

Intanto, il Partito Nazionalista ha espresso le sue condoglianze per la morte di Berlusconi, dicendo che era un amico di Malta, con cui aveva sempre cercato di migliorare le relazioni bilaterali.

Poi ha ricordato che Berlusconi ha guidato l’Italia negli anni di grandi cambiamenti politici, che aveva sempre espresso il suo sostegno all’adesione di Malta all’Unione europea e che ha sostenuto Malta come Stato membro.

Intanto, l’europarlamentare del Partito Nazionalista David Casa ha ricordato Silvio Berlusconi come “collega del Parlamento europeo, mio amico personale ed amico di Malta”, ha detto, aggiungendo che il leader di Forza Italia “è stato un pilastro del Partito Popolare Europeo e rimarrà noto come uno dei leader più memorabili della Repubblica italiana. La sua eredità politica continuerà a influenzare la politica mondiale per gli anni a venire”.

Berlusconi ha visitato Malta in diverse occasioni, una delle più recenti è stata per il congresso del 2017 del Partito popolare europeo.

