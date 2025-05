Ad aprile la bolletta del gas a -8,1% per i clienti vulnerabili in maggior tutela

MILANO (ITALPRESS) – Secondo i dati dell’Arera ad aprile, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in ulteriore calo rispetto a quelle registrate a marzo, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 37,60 euro/MWh.

Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 107,92 centesimi per metro cubo (-8,1% su marzo), così suddiviso: spesa per la materia gas naturale 43,61 centesimi di euro (pari al 40,41% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,02 centesimi di euro (5,58% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio.

Spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 23,20 centesimi di euro (21,50% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità. Spesa per oneri di sistema 3,31 centesimi di euro (3,07% del totale della bolletta). Imposte 31,78 centesimi di euro (29,44% del totale della bolletta).

