Ad Andria assaltato un bancomat, fermate tre persone

ANDRIA (ITALPRESS) – Questa mattina, alle ore 05:15, si è verificata un’esplosione allo sportello Bancomat dell’Ufficio Postale ubicato in via Trani ad Andria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile che hanno bloccato due soggetti e un veicolo.

La Centrale Operativa ha diramato le ricerche dei correi e, in seguito, personale della Questura di Andria fermava – a distanza – un terzo soggetto. I rilievi, il sequestro dell’autovettura rubata utilizzata per il reato e gli ulteriori accertamenti sono in corso a cura del personale specializzato dell’Arma.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).