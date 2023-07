BARI (ITALPRESS) – Acquedotto Pugliese è tra le aziende protagoniste dell’ultima edizione del riconoscimento per la comunicazione ideato dalla rivista internazionale Fortune Italia con Eikon Strategic Consulting.

AQP, si legge in una nota, è stata selezionata per il secondo anno consecutivo tra i Best in Media Communication per il lavoro svolto nel 2022, dopo essere stata già parte delle realtà distintesi nel 2021. La certificazione è stata consegnata in occasione di una cerimonia che si è svolta nella prestigiosa location di Palazzo Fendi a Roma.

Il riconoscimento, nato nel 2018, si basa su un sistema di misurazione e valorizzazione della comunicazione sui media che segue un rigoroso percorso di audit e certificazione dei risultati dell’azione di comunicazione di aziende, enti e Pubblica Amministrazione, basato su principi scientifici e oggettivi.

I criteri del giudizio del comitato indipendente di esperti e professionisti sono stati sia qualitativi che quantitativi, secondo tre linee guida: la reputazione, l’impatto sui media e la valutazione dei giornalisti.

“Siamo molto fieri di aver ricevuto questo riconoscimento. Dimostra la nostra capacità di saper parlare alle persone e veicolare messaggi che per noi sono da sempre core business, quelli della sostenibilità e della circolarità – ha dichiarato il consigliere di AQP, Francesco Crudele -. Sentiamo che diffondere consapevolezza su questi temi fa parte della responsabilità di Acquedotto Pugliese come operatore di un servizio pubblico essenziale per tutti i cittadini e lo facciamo con lo spirito innovatore che ci contraddistingue, in ottica multiutility e multipiattaforma”.

A conferma dell’attenzione verso una comunicazione sempre più capillare dell’Acquedotto Pugliese, il nuovo progetto del Tg in edizione LIS, che va ad arricchire l’offerta informativa di TVA, la web tv della società, con l’intento di promuove la piena partecipazione di tutti alla vita collettiva e di rimuovere le barriere della comunicazione.

Tra gli altri gruppi ed aziende che hanno ricevuto come Acquedotto Pugliese (AQP) il prestigioso riconoscimento figurano A2A, Acea, Angelini Pharma, Autogrill, Axa, Edison, Enel, Ferrovie Dello Stato, Generali, Inwit, Iren, Italgas, Msd, Novartis, Open Fiber, Philip Morris Italia, Poste Italiane, Sace, Simest, Takeda, Terna.

foto ufficio stampa Acquedotto Pugliese

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]