Acqua Lete al fianco della Divisione Calcio a 5 anche per la stagione 2025/2026

PRATELLA (ITALPRESS) – Acqua Lete scende ancora una volta in campo insieme alla Divisione Calcio a 5 per la stagione 2025/2026. Una partnership iniziata nel 2021 e che continua a crescere, con un obiettivo chiaro: sostenere e far brillare il futsal italiano. “Siamo felici di confermare la nostra vicinanza al futsal italiano – commenta Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete – Condividiamo gli stessi valori: gioco di squadra, rapidità di pensiero e passione. È questo che rende naturale la nostra partnership con la Divisione Calcio a 5″.

“Un’altra azienda di caratura nazionale come Lete conferma il proprio sostegno e la sua presenza nel mondo del futsal italiano – sottolinea Stefano Castiglia, presidente della Divisione Calcio a 5 – Per noi è motivo di grande orgoglio continuare a stringere partnership di rilievo, ma soprattutto constatare come un numero sempre maggiore di aziende leader in Italia scelga di entrare a far parte della nostra famiglia sportiva. Acqua Lete sarà al nostro fianco nei principali eventi, ma anche nelle sfide quotidiane che rappresentano l’essenza di questa disciplina, per un anno che si preannuncia ricco di grandi successi”.

