ROMA (ITALPRESS) – Continua la collaborazione con l’organizzazione Susan G. Komen Italia, oggi in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Gruppo Acea, da sempre attento al benessere delle proprie persone e all’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita, lancia la campagna “Previeni con ACEA” che prevede screening gratuiti dedicati alle donne dell’azienda che potranno usufruire di visite senologiche e ginecologiche. Nella giornata odierna le persone di ACEA potranno anche partecipare ad un’iniziativa solidale organizzata presso la sede centrale di Piazzale Ostiense dai volontari dell’associazione, che illustreranno progetti e attività dedicate alla prevenzione. Con tali iniziative, realizzate in collaborazione con l’associazione Susan G. Komen, che opera da oltre 20 anni in Italia per rendere il tumore del seno una malattia sempre più curabile, il Gruppo Acea conferma il percorso intrapreso a favore della salute delle proprie persone, promuovendo con sempre maggiore impegno il valore della Prevenzione.

– foto: ufficio stasmpa Acea

(ITALPRESS).