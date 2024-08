ROMA (ITALPRESS) – Ad Accumoli è stata istituita nel novembre 2019 la “Scuola di Ricostruzione di Accumoli”. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alle infrastrutture messe a disposizione dal Comune, che ha fornito una struttura antisismica in legno situata su una collina sovrastante il centro storico distrutto. Le attività della Scuola sono coordinate dall’Università per la formazione continua di Krems (Universitàt fùr Weiterbildung Krems), con la collaborazione di numerosi partner scientifici, tra cui l’Università La Sapienza di Roma, l’Università di Camerino, il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, l’Università di Tecnologia ed Economia di Budapest, l’Università Masaryk di Brno, l’Università Slovacca di Tecnologia di Bratislava e l’Istituto di Meccanica Teorica e Applicata dell’Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca.

Negli ultimi anni, sono stati sviluppati e realizzati numerosi progetti internazionali, molti dei quali sono già stati completati. Questi progetti affrontano una vasta gamma di temi, che vanno dallo sviluppo di metodi e strumenti per la complessa ricostruzione partecipata, alle accademie musicali internazionali come strumento strategico per la ricostruzione, fino all’impiego di robot multisensoriali per interventi post-catastrofe. I progetti futuri includeranno la progettazione di centri storici a emissioni zero, l’uso di ricostruzioni virtuali e interattive a supporto della ricostruzione fisica, e il potenziamento della resilienza delle strutture urbane storiche.

Le intenzioni delineate nel Memorandum d’intesa del 2019 tra il Comune di Accumoli e l’Università per la formazione continua di Krems sono ora consolidate attraverso un accordo di cooperazione. Questo accordo prevede il regolare scambio di esperienze e conoscenze, lo sviluppo, la concezione e l’attuazione di progetti per la ricostruzione olistica delle aree colpite dal terremoto, comprese le loro strutture economiche, sociali e culturali, e la diffusione delle conoscenze acquisite ai soggetti coinvolti nella ricostruzione.

Il Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli spiega che “per il territorio di Accumoli è fondamentale acquisire nuove idee a favore della ricostruzione. Lo scambio di esperienze e di attività differenti è utilissimo per la ricostruzione dei nostri territori. Ringrazio l’Università di Kerms, l’assessore regionale alla ricostruzione Manuela Rinaldi e il sindaco Mauro Tolomei per essere parte di questo progetto innovativo che può essere da esempio anche per altre realtà. Anche qui la ricostruzione sta accelerando: abbiamo da poco emanato una nuova ordinanza speciale relativa alla ricostruzione unitaria del centro storico di Accumoli, che prevede l’intervento da parte del pubblico anche nella definizione della ricostruzione privata”.

“Oggi è stato siglato un accordo importante per il futuro della ricostruzione. Accumoli, come tutte le aree del cratere, deve diventare un Borgo funzionale, caratterizzato da avanzate soluzioni architettoniche e ingegneristiche, in grado di donare sicurezza e promuovere uno sviluppo economico rapido. Questo obiettivo è reso possibile grazie a progetti importanti come la collaborazione tra Accumoli e l’Università di Krems. Il processo di ricostruzione che stiamo portando avanti potrebbe diventare un modello per interventi futuri. La rinascita del Centro Italia passa anche attraverso queste fondamentali collaborazioni”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche di Ricostruzione della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Il sindaco di Accumoli Mauro Tolomei evidenzia che “questo è un accordo di cooperazione che durerà nei prossimi anni ed è un aiuto molto importante per accelerare ancora di più la ripartenza di questi luoghi”.

