Accordo UE-India, Borchia “Bene per mondo olio-vino, rischio per manodopera”

BRUXELLES (ITALPRESS) - "In questo accordo la bilancia commerciale pende a favore dell'India, più che dell'Unione Europea e dell'Italia. Questo è un campanello d'allarme". Lo ha dichiarato l'eurodeputato e capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia, durante un'intervista all'Eurocamera in merito all'accordo di libero scambio firmato dall'Unione Europea e dall'India lo scorso 27 gennaio. L'eurodeputato avverte: "Bene per il mondo del vino e dell'olio, ma attenzione perché ci sono altri settori che potrebbero andare in difficoltà, come quello della manodopera e questo è un rischio per le nostre imprese. Evitiamo annunci trionfalistici". Borchia ha sottolineato come però, prima di commentare in modo più approfondito gli accordi, sia necessario vedere i testi. Ha concluso: "Bene dialogare con mercati importanti, ma bisogna prestare attenzione e non penalizzare i produttori. Non è detto che un accordo favorevole per la Germania lo sia anche per il resto d'Europa". xf4/pc/mca3