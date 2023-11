LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta e Cina hanno firmato un accordo per l’esportazione del tonno pinna blu allevato nelle acque maltesi. A sottoscrivere l’intesa il ministro degli Esteri maltese Ian Borg e il vice ministro cinese Wang Lingjun, durante la visita di Borg in Cina. In una dichiarazione, Borg ha affermato che le discussioni erano in corso da diversi mesi e che la firma di questo accordo continua a rafforzare la crescita della produzione maltese. Malta esporta già il tonno in Giappone e in Corea del Sud. Il 95% del tonno di Malta viene esportato in Giappone. Il tonno pinna blu pescato, o allevato a Malta, è uno dei prodotti più ricercati sui mercati internazionali. Tra il 2020 e il 2023, Malta ha esportato tra 16.000 e 20.000 tonnellate di tonno in vari paesi, tra cui il Giappone, l’Europa e l’America. Il ministro degli Affari Esteri ha affermato che il governo intende estendere questo tipo di accordo con altri paesi per continuare a contribuire e incoraggiare le imprese maltesi e gozitane all’estero.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa ministero degli Esteri Malta –

