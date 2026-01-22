Accordo tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gli Emirati Arabi Uniti per facilitare gli scambi commerciali

ROMA (ITALPRESS) – Nel quadro dell’Abu Dhabi Investment Forum, organizzato dall’Abu Dhabi Investment Office (ADIO), il direttore delle Relazioni Internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Mazzella, ha incontrato insieme al direttore della Direzione Territoriale Lombardia Marco Cutaia, il direttore generale delle dogane di Abu Dhabi, Rashed Lahej Almansoori. All’esito dell’incontro bilaterale, i due funzionari hanno sottoscritto una dichiarazione di intenti volta a rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni doganali italiana ed emiratina, volta al rafforzamento della sicurezza delle catene logistiche, alla facilitazione degli scambi commerciali e alla digitalizzazione dei processi doganali.

L’intesa pone le basi per future iniziative operative e per lo scambio di buone pratiche, contribuendo allo sviluppo di flussi commerciali più rapidi e sicuri e al rafforzamento dei legami commerciali ed economici tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Una delegazione di altro livello di Adm giungerà la prossima settimana ad Abu Dhabi per partecipare al forum sull’innovazione tecnologica, promosso dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane, e per incontri tecnici con i rappresentanti della dogana emiratina così da dare immediata esecuzione all’intesa siglata presso il Palazzo della Borsa di Milano.

