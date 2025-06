BARI (ITALPRESS) – È stato sottoscritto questo pomeriggio a Bari l’accordo tra Regione Puglia e Pirelli per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio regionale finalizzato a creare una mappa dello “stato di salute” delle strade pugliesi. Sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dai pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi, raccolti con la tecnologia Univrses attraverso telecamere installate a bordo delle autovetture.

A sottoscrivere il documento sono stati il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il vicepresidente esecutivo di Pirelli Marco Tronchetti Provera. “Pirelli – ha affermato il governatore – è un partner importante della Regione Puglia. Abbiamo cominciato qualche anno fa e stiamo andando avanti. Ora, sulle vetture della Regione Puglia, saranno montati degli pneumatici dotati di sensori in grado di rilevare i dati sul rapporto che c’è tra lo pneumatico e l’asfalto. Questi elementi sono utili nella produzione industriale, ma anche a noi, per valutare con maggiore chiarezza l’ipotesi di avere dei dati scientifici sullo stato di manutenzione delle strade. È un grande risultato. Nel momento in cui avremo i dati, sarà più facile immaginare che Anas, comuni e province, che sono i proprietari delle strade, anziché reagire alle proteste degli utenti, possano avere dei piani di manutenzione legati al concreto stato delle strade e al loro degrado prevedibile”.

“Diciamo grazie alla Regione Puglia, che ci dà questa occasione di sperimentare – ha detto Tronchetti Provera – . Qui abbiamo trovato, al di là della capacità realizzativa che il presidente è stato in grado di dimostrare nei fatti, non a parole, una facilità di relazione con le persone e una voglia di fare che rende la Puglia una regione particolare in Italia. Noi abbiamo avuto un riscontro nella ricerca di persone di qualità, neolaureati, per la quale la Regione ci ha messo a disposizione tutto quello che poteva e abbiamo avuto con i rettori delle due università una immediata sintonia di obiettivi, che è quella che abbiamo con il Presidente, ovvero la voglia di fare cose insieme. Noi vogliamo sperimentare, innovare, stare nel mondo digitale, ma partendo sempre da un elemento: il fattore umano. Questo lo vedo nel rapporto fra i nostri manager più importanti e il personale e gli assessori di Regione Puglia, che è veramente unico”.

Il sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre è in grado di raccogliere ed elaborare attraverso innovativi algoritmi informazioni che giungono da sensori posti nella parte interna del battistrada dei pneumatici, analizzando fattori come la rugosità dell’asfalto e irregolarità. La tecnologia Univrses, invece, tramite telecamere, consente il monitoraggio della strada e della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Per questo progetto pilota con Regione Puglia, Pirelli ha combinato le due tecnologie partendo dalle funzionalità Cyber Tyre e potenziandole con i sensori visivi di Univrses per fornire un servizio unico e integrato e rendere così più tempestiva ed efficiente la manutenzione stradale, migliorando di conseguenza la sicurezza nella viabilità.

I cyber-veicoli di servizio della Regione Puglia, equipaggiati con i sistemi combinati, invieranno a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dalla Regione tramite dashboard digitali. La Regione avrà, quindi, a disposizione i dati raccolti nel corso della sperimentazione. Le prime auto della flotta, fornita alla Regione dalla società di noleggio Ayvens, una delle aziende leader nei servizi di noleggio a lungo termine e gestione delle flotte, saranno attive dal mese di luglio.

