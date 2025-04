Accordo tra cantieri HII e Hyundai Heavy Industries per unità Usa

ROMA (ITALPRESS) – HII, il più grande costruttore navale degli Stati Uniti, ha firmato lunedì un accordo con il costruttore sudcoreano Hyundai Heavy Industries che potrebbe aprire la strada a una collaborazione che includa la possibilità di lavorare sui rispettivi progetti.

Il memorandum d’intesa tra le due società ha un’ampia portata, “per esplorare le opportunità di collaborazione per accelerare la produzione di navi a sostegno di progetti di costruzione navale per la difesa e per il commercio”, si legge in un comunicato di HII e Hyundai in vista del simposio Sea Air and Space della Navy League.

“Siamo aperti a qualsiasi tipo di relazione, inizialmente incentrata sullo scambio di tecnologie e sulle lezioni apprese, potenzialmente sull’esternalizzazione dei componenti, ma aperti a qualsiasi tipo di collaborazione”, ha dichiarato il presidente di HII Ingalls, Brian Blanchette.

“Ci basiamo sul rapporto che abbiamo come costruttori di cacciatorpediniere, entrambe le società stanno lavorando su cacciatorpediniere Aegis in questo momento. Siamo certamente aperti a esplorare tutto a livello aziendale, al di là della sola Ingalls. Parleremo di outsourcing di componenti o di esplorare le opportunità di fornire componenti ai cacciatorpediniere”.

La Ingalls Shipbuilding di Pascagoula, Miss., è uno dei due cantieri statunitensi che costruiscono i cacciatorpediniere guidati Arleigh Burke Flight III e l’unico cantiere statunitense che costruisce navi da guerra anfibie. Hyundai costruisce cacciatorpediniere a missili guidati della variante Arleigh Burke – l’ultimo scafo è stato consegnato a novembre. La Corea del Sud è uno dei più grandi costruttori navali del mondo, con un’ampia attività commerciale parallela a quella navale.

“Questa partnership segna una nuova pietra miliare per entrambe le nostre aziende e ci offre l’opportunità unica di espandere la nostra esperienza nella costruzione navale”, ha dichiarato Won-ho Joo, capo del settore cantieristico navale di Hyundai.

Intanto i cantieri navali statunitensi stanno cercando di assumere nuovi lavoratori per soddisfare la domanda di costruzione e manutenzione navale. La HII, anche a causa dei tassi di abbandono, si sta concentrando sull’assunzione di personale esperto.

Nell’ultimo anno, i leader statunitensi hanno guardato all’industria navale coreana per fare di più con la costruzione di navi militari negli Stati Uniti. L’ex Segretario della Marina degli Stati Uniti Carlos Del Toro ha visitato i cantieri sudcoreani, Hanwha Ocean ha acquistato Philly Shipyard e il Military Sealift Command USNS Wally Schirra (T-AKE-8) è stato recentemente sottoposto a una disponibilità in Corea del Sud.

