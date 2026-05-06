Perego incontra il vice ministro della Turchia

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Si è conclusa la missione in Turchia del Sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Turchia, Giuseppe Manzo, dove ha preso parte alle fasi inaugurali dell’edizione 2026 del SAHA EXPO, una delle principali fiere internazionali dedicate ai settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza.

La manifestazione, a cadenza biennale, rappresenta un appuntamento di rilievo che riunisce istituzioni governative, Forze Armate e i principali attori industriali provenienti da tutto il mondo.

“La partecipazione dei principali protagonisti industriali italiani nel settore della difesa e della sicurezza al SAHA EXPO”, ha dichiarato il sottosegretario a margine della visita, “conferma l’impegno della nostra Nazione nel rafforzare il dialogo internazionale e la cooperazione nel settore, in un contesto geopolitico sempre più complesso e caratterizzato da sfide comuni, in cui la collaborazione internazionale, anche a livello industriale, rappresenta la risposta più efficace”.

Nel corso della missione, il sottosegretario ha avuto un cordiale incontro con il vice ministro della Difesa turco, Salih Ayhan, e con il segretario per le Industrie della Difesa nazionale, Haluk Gorgun, nel corso dei quali è stata sottolineata “l’importanza della cooperazione bilaterale tra Italia e Turchia, sia in ambito NATO sia nelle missioni internazionali, nonché il valore del dialogo industriale e della cooperazione tecnologica tra le due Nazioni”.

“Il dialogo con la Turchia rappresenta un elemento strategico per la stabilità del Mediterraneo Orientale e per lo sviluppo di sinergie industriali di lungo periodo, che contribuisce al rafforzamento della sicurezza regionale oltre a configurarsi come un modello di cooperazione efficace in risposta alle principali sfide dell’area euro-mediterranea e mediorientale, nel segno dell’equilibrio e della responsabilità condivisa” ha concluso il sottosegretario.

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