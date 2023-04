Snam ha firmato un memorandum of understanding con SPP, uno dei principali fornitori di energia in Slovacchia, con l’obiettivo di discutere e studiare una potenziale cooperazione in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, concentrandosi sull’accesso alla capacità di rigassificazione del Gnl e di stoccaggio del gas naturale in Italia, nonché alla capacità di trasporto del gas dall’Italia alla Slovacchia attraverso il punto di uscita di Tarvisio. Il memorandum d’intesa è stato firmato oggi a Bratislava da Gaetano Mazzitelli, executive vice president Commercial, Asset Planning & Regulatory Affairs di Snam, da Miroslav Kulla, presidente e Ad di SPP e da Marián Široký, vicepresidente del Cda della SPP, nell’ambito della visita istituzionale nella Repubblica Slovacca del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Snam-

