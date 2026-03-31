Accordo Rai-Disney, Rossi “L’obiettivo è raggiungere pubblici diversi”

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato questa mattina l’accordo tra Rai e The Walt Disney Company Italia che porterà sulla piattaforma Disney+ alcuni tra i più importanti titoli Rai: per l’intrattenimento “Belve” di Francesca Fagnani e “The Floor – Ne rimarrà solo uno” della inedita coppia Paola Perego e Gabriele Vagnato (un terzo programma sarà comunicato prossimamente), che saranno disponibili agli abbonati Disney già dalla mattina successiva alla messa in onda; per la fiction “Braccialetti rossi”, “Mina Settembre”, “L’amica geniale”, “Un passo dal cielo”, “Makari” e “Il collegio” che si vanno ad affiancare titoli già presenti come “Don Matteo”, “I Bastardi Di Pizzofalcone”, “Un Medico In Famiglia”, “Doc – Nelle Tue Mani”, “Il Commissario Ricciardi” e “Le Indagini di Lolita Lobosco”, e ad integrare l’offerta di produzioni italiane firmate Disney+ come “I Leoni di Sicilia”, “Le Fate Ignoranti”, “Avetrana – Qui non è Hollywood” e “Boris 4”.

Rai, attraverso Rai Com, entra così a far parte di un prestigioso gruppo di emittenti free-to-air con cui Disney+ collabora in tutta Europa, da Atresmedia e RTVE in Spagna, a ITVX nel Regno Unito, ARD e ZDF in Germania e SIC in Portogallo, a testimonianza di un impegno comune nel promuovere e sostenere la narrativa locale.

“Il rapporto tra la Rai e Disney, entrambe con l’importante ruolo di costruire l’immaginario del pubblico, dura da decenni e questo accordo aiuta a rinnovare la loro relazione – ha detto l’ad Rai Giampaolo Rossi – In questi anni la Rai ha fatto un enorme sforzo per trasformarsi in un broadcaster che superasse la televisione tradizionale. L’esempio più efficiente è RaiPlay che rappresenta un ecosistema digitale della Rai dentro cui produciamo enorme quantità di contenuti radio-televisivi e digitali”.

RaiPlay è, ha aggiunto Rossi, “una piattaforma di eccezionale potenze e portata che raccoglie più della metà della digital total audience italiana, con quasi 7000 titoli in catalogo, un numero superiore a quello BBC”. Il problema era “come conciliare il potenziamento di RaiPlay con la possibilità di agganciare target e nuovi modelli di fruizione generato dalle grandi piattaforme mondiali” e la risposta è stata, appunto, l’accordo con Disney, “un incontro dato dalla capacità di contaminare contenuti su target diversi e verificare nel tempo gli effetti sui pubblici di queste forme di contaminazione. È la strategia che abbiamo deciso di adottare tenendo in protezione RaiPlay ma sperando che la collaborazione con Disney ci aiuti a raggiungere pubblici diversi con serialità, infotainment e divulgazione scientifica e culturale”.

Soddisfatto dell’accordo anche Karl Holmes, General Manager, Disney+ EMEA: “Sappiamo che la Rai ha un legame profondo con il pubblico e una lunga eredità nella produzione di programmi più amati. Disney+ vanta un pubblico giovane e siamo felici che questo pubblico possa crescere di più grazie a programmi Rai. È un accordo importante anche per il pubblico italiano perché insieme stiamo portando un contributo di eccezionale valore, italiano, a quante più persone possibile, in particolare a un pubblico più vasto e più giovane”.

“I pubblici non sono concorrenti ma complementari” ha assicurato l’ad Rai Com mentre Francesco Magini, vicepresidente di Disney+ Italia, ha sottolineato che “l’obiettivo è fornire al pubblico un’esperienza di visione con un catalogo sempre più ampio e distintivo. Tutti i contenuti Rai avranno nella propria locandina il brand Rai a rafforzare questa unione tra contenuto e il brand di origine”.

– Foto ufficio stampa Rai –

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