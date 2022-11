PALERMO (ITALPRESS) – “Con il Sindaco Roberto Lagalla e il Presidente Pasqualino Monti abbiamo subito iniziato a mettere a terra gli accordi e le visioni contenute nell’Accordo quadro siglato ieri, facendo un sopralluogo al cantiere del nuovo quartiere d’acqua che trasformerà il Molo Trapezoidale in uno degli spazi pubblici culturali, museali, commerciali, sportivi, ludici, musicali, congressuali, nautici, imprenditoriali, gastronomici, espositivi più belli della città di Palermo”.

Così l’Assessore alla mobilità sostenibile del comune di Palermo, Maurizio Carta. “Un nuovo attrattore che permetterà di ridurre la pressione fruitiva in altre parti più fragili e complesse della città, costituendo anche una attrazione urbana di livello internazionale”.

“Poi abbiamo anche visitato un luogo di futuro, le ex lavanderie della Tirrenia che, grazie alla progettazione congiunta tra Comune e AdSP, potranno diventare presto un altro luogo dell’innovazione urbana, un altro luogo della ‘città poliedricà, un altra centralità, un altro spazio pubblico creativo a servizio della città. Naturalmente abbiamo anche valutato le azioni da intraprendere lungo via dell’Arsenale per rendere tutta l’area di più elevata qualità e sicurezza. Una bella mattina di Futuredesign”.

– foto di Ester Maria Greco

(ITALPRESS).