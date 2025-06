Accordo Onu-Malta per l’ufficio contro crimini e droga a La Valletta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – Malta ha firmato un accordo per l’apertura di un Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine (UNODC) all’interno del Global Maritime Centre a La Valletta.

Il nuovo ufficio farà parte del Global Centre for Maritime Security and Sanctions Monitoring (GCMSM), un’iniziativa internazionale volta a rafforzare la supervisione e l’integrità del settore marittimo. Secondo il governo maltese, l’UNODC opererà in maniera indipendente all’interno del centro, con particolare attenzione al settore di monitoraggio delle sanzioni con base a Malta.

L’accordo è stato firmato a Vienna dal Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri e del Turismo di Malta, Ian Borg, e dalla Direttrice Esecutiva dell’UNODC, Ghada Waly. La collaborazione vedrà l’UNODC supportare le operazioni del GCMSM maltese in coordinamento con Antigua e Barbuda nei prossimi mesi.

Questo partenariato rappresenta il primo centro internazionale del suo genere dedicato al monitoraggio marittimo in tempo reale. L’ufficio UNODC con sede a Malta avrà un ruolo chiave nell’aiutare le autorità a identificare le imbarcazioni coinvolte in attività illecite. Attraverso l’iniziativa Euro MUSE, il centro fornirà assistenza tecnica per supportare le indagini e le azioni legali contro i crimini marittimi.

– Foto DOI –

(ITALPRESS)