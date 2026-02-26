ROMA (ITALPRESS) – Un accordo sarebbe stato raggiunto nel centrodestra per la modifica della legge elettorale in vista delle politiche del 2027. Lo schema di massima concordato tra le forze di maggioranza, punta a garantire stabilità con l’abolizione dei collegi uninominali e l’introduzione di un sistema proporzionale con premio di governabilità alla coalizione che supera il 40% dei voti, oltre allo sbarramento al 3%. Ci sarebbe anche l’ipotesi di fare ricorso al ballottaggio ma solo nel caso residuale che la prima e la seconda coalizione dovessero ottenere tra il 35% e il 40% dei voti.

Nell’accordo vi sarebbe l’inserimento dell’obbligo di indicazione nel programma di coalizione del candidato alla premiership, da proporre al presidente della Repubblica, nonchè sul listone di coalizione per l’elezione dei 70 deputati e 35 senatori derivanti dall’eventuale premio di maggioranza. Non ci sarebbe invece ancora l’intesa sul metodo di elezione dei parlamentari collegati alle liste di partito.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).