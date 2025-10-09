ROMA (ITALPRESS) – “Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia, che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”. E’ il commento del vicepremier, e ministro degli Esteri Antonio Tajani alle ultime notizie arrivate dal Medio Oriente. “Dobbiamo dire grazie ad americani, al Qatar, all’Egitto e alla Turchia per il lavoro svolto in questa trattativa”, ha aggiunto Tajani intervenendo ad Agorà RaiTre.

