ROMA (ITALPRESS) – Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, hanno firmato alla Farnesina un protocollo d’intesa per la promozione di iniziative informative finalizzate all’educazione previdenziale dei cittadini italiani all’estero con l’Inps. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di miglioramento dei servizi consolari per garantire – con sempre maggiore varietà ed efficacia – servizi importanti per la vita all’estero dei nostri connazionali, ovunque essi si trovino nel mondo.

Grazie a questo programma potranno così essere attuate, soprattutto a beneficio dei più giovani, attività divulgative per aumentare la consapevolezza dei meccanismi e delle opportunità del sistema di previdenza sociale nazionale, con particolare riferimento alle forme di previdenza integrativa. È già ad esempio prevista una campagna informativa su scala globale, rivolta a tutti i connazionali residenti all’estero.

“Per la prima volta in Italia la previdenza pubblica e il ministero degli Affari Esteri promuovono un’azione congiunta per la diffusione della cultura e l’educazione previdenziale tra i cittadini italiani nel mondo, con un’attenzione particolare ai giovani che vivono e studiano all’estero. Un passo determinante per costruire una cultura previdenziale solida, accessibile e consapevole. Perché la previdenza non ha confini: è un diritto, una guida, una responsabilità che accompagna ogni italiano, ovunque si trovi. Ringrazio il ministro Tajani“, ha commentato il presidente dell’Inps Gabriele Fava.

– foto IPA Agency –

