Accordo fra il Comune e il Palermo FC per riqualificare il campetto della Magione

PALERMO (ITALPRESS) – Il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla, ha annunciato l’iniziativa che vedrà collaborare il Comune con il Palermo FC per la riqualificazione del campetto della Magione. L’area, sebbene usurata dal tempo e dall’uso intenso, negli anni è diventata luogo simbolo della battaglia contro la mafia, perché da bambini ci giocavano il giudice Borsellino, insieme all’amico Giovanni Falcone, oltre che punto di riferimento per le associazioni e i bambini e le bambine del quartiere.

“In questo giorno denso di significato, rinnovo l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenere ogni sforzo teso al rafforzamento della cultura della legalità e all’educazione delle nuove generazioni – ha aggiunto Lagalla – e proprio oggi è con soddisfazione che possiamo definire completato il percorso, definito dal settore Patrimonio, che vede il Comune riappropriarsi di tutte le particelle del campetto di calcio della Magione, da utilizzare per interesse pubblico. Adesso, la seconda fase prevede il recupero dell’area grazie alla collaborazione tra l’amministrazione e la Palermo F.C. che ringrazio per aver aderito a questa iniziativa che si propone di portare avanti importanti finalità sociali”.

“In questa giornata di memoria viva e impegno civile per la città – ha detto l’assessore allo Sport Alessandro Anello – il Comune compie un passo importante per far rinascere un luogo rimasto in stato di abbandono per anni e che questa amministrazione intende recuperare”.

“Rivolgo il mio ringraziamento al Palermo F.C. per lo spirito di collaborazione che ha manifestato in questa iniziativa che coniuga sport, inclusione e socialità. Parallelamente al percorso che ci consentirà di restituire alla comunità il campo di calcio, l’amministrazione, dopo aver ricevuto le prime istanze, è già al lavoro per individuare uno o più soggetti in grado di occuparsi successivamente della gestione dello spazio”.

Per Dario Mirri, presidente del Palermo FC, “la missione del Palermo e del City Football Group è usare il calcio come strumento per migliorare la vita delle persone, non solo i tifosi, della sua comunità. Con il nostro progetto Palermo in the Community, il club rosanero porta avanti un impegno che a livello globale ha già condotto il Gruppo a realizzare in tutto il mondo oltre 70 spazi sportivi aperti e disponibili in particolare per i più piccoli, per combattere dispersione scolastica, isolamento sociale e microcriminalità. Il campo della Magione, che sarà ristrutturato anche grazie alle donazioni dei tifosi nella campagna abbonamenti, porta con sé tutto questo e molto altro, grazie alla memoria viva di chi ha tracciato per sempre la via della legalità”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)