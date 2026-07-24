Accordo Enel-sindacati su IA, al centro lavoro e diritti

ROMA (ITALPRESS) – Enel, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto, lo scorso 20 luglio, un accordo che definisce un modello condiviso per accompagnare l’evoluzione tecnologica, tutelare l’occupabilità di lungo periodo e governare gli effetti dell’IA sul lavoro.

L’intesa pone al centro la persona e affronta una delle trasformazioni più rilevanti del mondo produttivo, individuando strumenti concreti per coniugare innovazione, sviluppo delle competenze, sicurezza e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L’accordo si fonda infatti sul principio che il progresso tecnologico deve essere governato attraverso il dialogo sociale e la partecipazione, affinché l’IA diventi una leva di crescita professionale e miglioramento delle condizioni di lavoro.

Tratto distintivo dell’intesa è il rafforzamento del ruolo del sindacato e delle relazioni industriali per accompagnare i processi della transizione tecnologica. Le parti condividono inoltre l’obiettivo di garantire che la trasformazione digitale rappresenti un’opportunità per tutti e non un fattore di esclusione e discriminazione, attraverso un uso responsabile e inclusivo dell’IA.

-L’accordo riconosce la centralità della formazione come elemento essenziale per accompagnare la transizione attraverso percorsi di upskilling e reskilling dedicati all’IA riconosciuti un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori per tutelare l’occupabilità di lungo periodo. Sul piano occupazionale, l’introduzione dell’IA sarà accompagnata da un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali sugli effetti sull’organizzazione del lavoro, sulle professionalità e sull’occupazione.

“Si tratta di un accordo altamente innovativo e concreto – hanno commentato le segreterie nazionali di Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uiltec-Uil – volto a sostenere la crescita professionale e a garantire piena occupabilità nel lungo periodo. L’obiettivo è di assicurare a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori la possibilità di affrontare il cambiamento e la transizione digitale e tecnologica con competenze adeguate e con la consapevolezza dei nuovi strumenti. È un segnale importante di responsabilità sociale e di attenzione alla sostenibilità complessiva del sistema produttivo”.

ENEL “CON SINDACATI ACCORDO APRIPISTA PER GOVERNARE TRANSIZIONE DIGITALE”

Accompagnare la trasformazione tecnologica coniugando innovazione, valorizzazione delle competenze e tutela del lavoro. Questo l’obiettivo dell’accordo dedicato alla gestione dell’Intelligenza Artificiale nei processi aziendali che Enel ha firmato con le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil.

“Si tratta di un’intesa altamente innovativa che fa da apripista nel settore dell’energia e colloca Enel tra le aziende con il più avanzato modello di relazioni industriali. L’intesa, infatti, pone al centro le persone nei processi di trasformazione tecnologica, favorendo il dialogo sociale e individuando strumenti concreti per promuovere un’adozione dell’IA responsabile, sostenibile, inclusiva e rispettosa dei diritti, non solo in azienda ma anche nelle imprese fornitrici – spiega l’Enel in una nota -. Nell’accordo in particolare si ribadisce il principio di integrazione e di non sostituzione del lavoro umano con l’IA e si prevede la tutela individuale e collettiva del lavoratore, stabilendo che le decisioni che hanno impatto sul rapporto di lavoro rimangano sotto il controllo umano”.

“Tra i punti qualificanti dell’intesa spicca il rafforzamento delle relazioni industriali per governare al meglio la transizione digitale e la centralità della formazione – prosegue la nota -. L’accordo sull’AI rappresenta un elemento di forte innovazione nel panorama di settore poiché consente al Gruppo di assumere una posizione proattiva e di leadership nel governo della transizione digitale ed energetica, promuovendo anche lungo la filiera dei fornitori principi di utilizzo responsabile dell’AI, con particolare riferimento a reskilling, occupabilità di lungo periodo e sostenibilità sociale della trasformazione tecnologica”.

– Foto Ipa Agency –

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