MILANO (ITALPRESS) – Nel corso dell’assemblea dei soci di Home SetV, pmi innovativa italiana che sviluppa tecnologie dedicate alla presenza professionale digitale, sono state presentate le nuove funzioni di Avrah, il software proprietario progettato per permettere a professionisti, consulenti e imprese di portare la propria presenza vicino a clienti e collaboratori, durante una videochiamata oppure attraverso contenuti registrati. Avrah consente di riunire volto, voce, documenti, slide, video e identità aziendale in un’unica esperienza di comunicazione, gestita direttamente dal computer e integrabile con le principali piattaforme di videoconferenza. Avrah sta quindi sviluppando una serie di strumenti verticali dedicati alla consulenza e, in particolare, ai consulenti finanziari europei, con l’ambizione di diventare la loro piattaforma di riferimento per la relazione digitale con clienti, colleghi e collaboratori. Il progetto si inserisce in un momento di profondo cambiamento della politica tecnologica europea. La nuova direzione europea punta a rafforzare la capacità dell’Unione di sviluppare, controllare e far crescere tecnologie, infrastrutture ed ecosistemi digitali strategici, riducendo progressivamente le dipendenze da fornitori e piattaforme extraeuropee. Il software opera direttamente sul computer dell’utilizzatore e non impone il trasferimento dei contenuti professionali verso un proprio cloud. Documenti, registrazioni e informazioni possono quindi rimanere sotto il controllo dell’utente e dell’organizzazione di appartenenza. Una caratteristica nata inizialmente come scelta di sicurezza e semplicità tecnologica che, alla luce del nuovo orientamento europeo, assume oggi un valore industriale e strategico molto più ampio. Home SetV ha indicato come obiettivo strategico il raggiungimento di 250.000 clienti in Europa, includendo il Regno Unito e la Svizzera, nei prossimi tre anni. Un traguardo fortemente sfidante, che la società ritiene tuttavia coerente con la dimensione del mercato, con la progressiva specializzazione verticale del software e con la crescente domanda di strumenti capaci di proteggere la relazione professionale e il controllo sui contenuti. “L’intelligenza artificiale renderà sempre più semplice produrre contenuti. Per questo la vera differenza sarà rappresentata dalla presenza, dalla credibilità e dalla capacità di costruire una relazione autentica”, dichiara Jacopo Mascitelli, Cto di Home SetV. “Vogliamo che Avrah diventi per i professionisti europei ciò che PowerPoint è stato per le presentazioni: uno strumento quotidiano, semplice e riconoscibile. L’Europa indica oggi una direzione precisa. Noi abbiamo il vantaggio di essere già pronti e operativi. La tecnologia deve amplificare la persona, non sostituirla. È da questa convinzione che nasce la nostra ambizione europea”, conclude.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Home SetV-

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