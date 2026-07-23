Calderone “L’Italia recepisce la direttiva Ue sul miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Consiglio dei Ministri ha avviato l’esame preliminare dello schema di decreto legislativo che reca l‘attuazione della direttiva europea relativa al miglioramento delle condizioni nel lavoro mediante piattaforme. È un passaggio importante perché in questo modo l’Italia avvia il recepimento della direttiva che entrerà in vigore il 2 dicembre del 2026, noi siamo nei termini”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

“L’Italia recepisce la direttiva nei termini, ma c’è anche da evidenziare che il recepimento non si limita alla trasposizione delle norme contenute nella direttiva, ma costruisce un modello nazionale coerente con l’AI Act e con la legge nazionale sull’intelligenza artificiale – ha proseguito -. Altro passaggio importante che è poi il filo conduttore del decreto legislativo è che la persona è al centro delle valutazioni. Nessuna decisione rilevante sulla vita lavorativa, dal compenso all’eventuale chiusura dell’account potrà essere assunta da un algoritmo senza spiegazione, supervisione, riesame umano, e sono protetti i dati sensibili dei lavoratori che diventano a questo punto intoccabili”.

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