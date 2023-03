BOLOGNA (ITALPRESS) – Insieme si va lontano. Anche nel settore del trasporto, intermodalità strada-ferro-acqua e logistica delle merci. Perchè le sfide del futuro chiedono soluzioni sempre più innovative, ad alta sostenibilità ambientale e interconnesse.

E proprio da queste premesse nasce il Protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento e la promozione del sistema logistico del Nord-Est, tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. L’accordo è stato firmato questa mattina, presso lo stand della Regione Veneto all’interno della fiera della logistica LETEXPO di Verona, dal ministro alle infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dai presidenti del Veneto, Luca Zaia, del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, della Lombardia, Attilio Fontana, della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il vice presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Daniel Alfreider.

“Ci sono temi che sono di comune interesse- sottolineano Bonaccini e Corsini- che superano i confini delle singole regioni. Lavorando assieme, con determinazione, è possibile dare risposte di qualità. Con la firma di questo protocollo apriamo la strada a un dialogo concreto per affrontare con successo i temi dello sviluppo del sistema logistico e dell’intermodalità del Nord-Est, sia a livello nazionale sia in chiave europea. Questo accordo è un’occasione preziosa- continuano-, per sviluppare, in linea con quanto previsto dal Prit 2025, politiche sempre più all’avanguardia e attente alla sostenibilità ambientale, capaci di valorizzare il nostro territorio anche nei corridoi europei”.

“Ringraziamo quindi il Ministero- concludono il presidente e l’assessore- le Regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, le province autonome di Trento e Bolzano per questa collaborazione, che è il primo passo per affrontare al meglio le sfide del futuro”.

Condivisione dei piani e programmi che riguardano il trasporto, l’intermodalità, la logistica e in materia di ZLS (Zona Logistica semplificata), sviluppo delle infrastrutture stradali e ferroviarie con particolare riferimento ai valichi a Nord-Est.

E poi digitalizzazione delle reti e dei nodi per la portualità, l’intermodalità e la logistica, definizione di un approccio comune per lo sviluppo della logistica green. Sono solo alcuni degli obiettivi al centro del Protocollo di intesa e che saranno portati avanti grazie alla costituzione del Tavolo tecnico interregionale. Il Tavolo sarà composto almeno da un tecnico di riferimento in rappresentanza del MIT, di ciascuna delle quattro Regioni e delle due Province autonome.

