Accordo Avepa – banche per accesso al credito delle imprese agricole

VENEZIA (ITALPRESS) - Le imprese agricole veneto possono contare su uno strumento innovativo per avere l’accesso al credito ed essere competitive sui mercati, migliorando le loro performance e contribuendo a realizzare quanto previsto dalla programmazione comunitaria e regionale. Si tratta di un accordo siglato a Palazzo Balbi tra AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti), rappresentata dal commissario Fabrizio Stella e gli Istituti Bancari che hanno aderito all’intesa: Banca Crédit Agricole Italia; Banca Intesa Sanpaolo; Banca Monte dei Paschi di Siena; Banca Popolare Dell’alto Adige (Volksbank); Banca Unicredit; Cassa Centrale Banca - Credito cooperativo italiano; Credem; Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo. “Sono tre le misure che beneficiano di questo specifico intervento, che cuba complessivamente 360milioni di euro, di cui 175milioni di contributo pubblico -specifica l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner -. Ad oggi la Regione su 824 milioni di finanziamenti pubblici totali, a valere sul CSR (ex PSR), ha già impegnato 491milioni di euro, che comprendono anche la quota di questo accordo tra AVEPA e le banche". xa7/tvi/gtr