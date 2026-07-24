Accoltella un 24enne in piazza nel Torinese, arrestato

PINEROLO (TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri di Pinerolo hanno arrestato un 27enne di origini ivoriane, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato omicidio. L’uomo è stato bloccato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torino, a conclusione delle indagini sull’aggressione avvenuta la sera dello scorso 13 giugno in piazza Vittorio Veneto a Pinerolo.

In quell’occasione, a seguito di un diverbio tra un gruppo di giovani, un 24enne di origini afgane era stato accoltellato. Gli accertamenti immediati condotti dai militari dell’Arma hanno consentito di risalire all’identità dell’aggressore e di rintracciarlo. Il 27enne è stato trasferito nel carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).