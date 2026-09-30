Abodi “Stadio Milano? La speranza è che progetto si possa sbloccare”

MILANO (ITALPRESS) - Il dossier per San Siro "è nelle valutazioni di chi intanto ha acquistato lo stadio e anche i diritti edificatori dell'area circostante e delle amministrazioni che hanno dato ampia disponibilità a sostenere questa iniziativa, a partire dal Comune e dalla Regione". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi a margine dell’inaugurazione dell’Hub del Progetto Rete a Rozzano. "La speranza - sottolinea il ministro - è che alcuni fatti vengano valutati velocemente e che quel progetto, che io apprezzo moltissimo, si possa definitivamente sbloccare, perché ci sono tutti i presupposti affinché nasca appunto un nuovo San Siro, o meglio nasca questa nuova meravigliosa infrastruttura che sarà un elemento prezioso dello sviluppo urbano della città di Milano e non soltanto, perché sarà un elemento di grande attenzione anche a livello internazionale". xu9/glb/azn