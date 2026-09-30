Cina sempre più meta di studio per gli adolescenti italiani

ROMA (ITALPRESS) - La Cina conquista spazio tra le mete di studio dei giovani italiani. Fanno da sfondo a questo nuovo scenario la progressiva apertura verso mercati internazionali non tradizionali e un'offerta formativa globale sempre più diffusa. E' quanto emerso in occasione del convegno organizzato a Roma da Fondazione Intercultura ets, insieme a Intesa Sanpaolo e Università degli Studi Roma Tre, per presentare l'indagine Oltre lo schermo, dentro la Cina, condotta da Ipsos Doxa. mec/mgg/azn