Tg News – 30/9/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, pilota tenta di far schiantare aereo - Ucraina, missili e droni vicino a Kiev, 5 vittime - Trump valuta lo stop all’export di diesel per frenare i prezzi - Truppe Usa lasciano definitivamente Iraq dopo 23 anni - Delitto Garlasco, Andrea Sempio prepara la sua difesa - In aula la legge elettorale, previste 3 fiducie - Inflazione, Istat “A Settembre ai massimi da tre anni” - Acqua, Webuild inaugura alla Nuvola la mostra sulla sicurezza idrica - Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre azn