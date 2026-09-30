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Tg Sport – 30/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale, gli azzurri preparano la sfida alla Francia di Zidane - Under 21, trasferta in Armenia per le qualificazioni europee - Inter, retroscena Lautaro e l'elogio di Laporta a Fabregas - Bilancio Juventus, la strategia di Elkann per il rilancio bianconero - Volley, Vito Cozzoli eletto nuovo presidente della Lega Femminile - Malagò, Abodi sul caso tesseramento "Deciderà il Coni" - Formula 1, Vasseur carica la Ferrari in vista del rientro a Sepang - Tennis, infortunio alla mano per Musetti: salta l'Atp 500 di Tokyo - Orsato "Non esiste nessun protocollo mio, le squadre apprezzano nuova linea" /gtr