Autobrennero, ad Cattoni “Svolta hi-tech con guida autonoma e pedaggi dinamici”

MILANO (ITALPRESS) - Autostrada del Brennero S.p.A. punta a trasformare l'asse dell'A22 nel primo "Green Corridor" d'Europa, un'infrastruttura a zero emissioni e zero incidenti fondata su un'integrazione sistemica tra gomma, ferro, acqua e aria. A tracciare la rotta è l'amministratore delegato della società concessionaria, Diego Cattoni, in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Italpress. Sul capitolo sicurezza, a fronte di un'incidenza dell'errore umano pari al 95% dei sinistri stradali, l'obiettivo "zero incidenti" viene perseguito con la digitalizzazione e la guida autonoma. trl/gsl