Abodi “Le iniziative insieme ai giovani sono finalizzate ad offrire delle opportunità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Io cerco ove possibile di replicare l’incontro, il confronto, l’ascolto, il dialogo e gli impegni reciproci con i giovani: si rinnova anche la possibilità di farlo in questo giorno, è il terzo anno che vengo qui sempre con lo stesso spirito che si lega anche alla figura di Paolo Borsellino, ma che sulle parole che ci ha lasciato in eredità deve portare concretezza”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine di un incontro con gli studenti all‘Orto botanico di Palermo.

“Alcuni giorni fa sono stato a Catania, che è la città italiana della Gioventù, con una serie di progettualità che si stanno portando avanti – aggiunge Abodi, – Qui a Palermo abbiamo aperto pochi mesi fa un hub insieme a Invitalia, relativamente a un progetto dedicato alla formazione, all’avviamento al lavoro, agli stage dedicati ai ragazzi e alle imprese italiane nel nostro paese e all’estero. Sono tutte iniziative che tendono ad accorciare le distanze, stabilire relazioni, offrire opportunità e passare dalle parole ai fatti”.

