Abodi “Il Servizio civile è una opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60 mila giovani in Italia”

ROMA (ITALPRESS) – Il 15 dicembre è la Giornata Nazionale del Servizio civile universale, istituita ufficialmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2020. In occasione di questo appuntamento, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, lancia la nuova campagna di comunicazione dal titolo “Chi sei tu”, pensata per dare valore a ogni singolo operatore volontario, mettendo al centro le storie, le competenze e il contributo unico che ciascun giovane porta nei contesti sociali e territoriali nei quali opera.

Le celebrazioni di quest’anno avverranno con una modalità nuova e coinvolgente: è stato realizzato un podcast, insieme al team di Skuola.net, che con il coinvolgimento di giovani operatori volontari e di loro coetanei della “Gen Z”, come Jolanda Renga, Gaia Contu e Noemi David, punta a far conoscere il valore di questa esperienza e le opportunità che offre.

“Il Servizio civile si conferma un’importante opportunità di impegno civico e crescita personale per quasi 60mila giovani in Italia e all’estero che ha radici profonde e continua a generare benefici per i giovani, i territori e l’Italia intera – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, con delega al Servizio Civile Universale, Andrea Abodi -. Un anno nel quale i giovani sperimentano il valore dell’impegno sociale, ma anche l’importanza di acquisire competenza utili per affrontare con più consapevolezza i passaggi successivi di vita, di lavoro e di studio grazie anche alla riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi abbia concluso positivamente il Servizio”. “Per rafforzare ulteriormente il Servizio civile universale e consentire a un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi di accedere a questa importante opportunità – continua Abodi – la legge di bilancio prevede uno stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro che si aggiungono ai 300 annuali da noi già stanziati nel piano triennale, a conferma della volontà del Governo presieduto da Giorgia Meloni di investire sui giovani e sulla loro partecipazione attiva alla vita della Nazione”

“Desidero ringraziare anche oggi, in occasione della Giornata Nazionale del Servizio Civile, tutti gli operatori volontari attualmente impegnati nel suo svolgimento – conclude il Ministro – ma anche tutti coloro che rendono possibile la sua attuazione e tutti gli Enti iscritti all’albo SCU, grazie ai quali l’Italia oggi gode di una rete di servizio del territorio e uno spettro di opportunità di altissimi livello per i nostri ragazzi”. Tutte le informazioni sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

