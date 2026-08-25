Abodi “Fiducioso per Euro2032, autonomia valore molto importante”

RIMINI (ITALPRESS) - "Fra tre mesi l'Uefa dovrà, sulla base delle proposte che farà la Federcalcio entro un mese, decidere quali saranno i cinque stadi". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo al Meeting di Rimini. "Credo che alla fine verranno segnalati dieci stadi" da cui saranno scelti i "cinque che ospiteranno" le partite, ha spiegato Abodi, aggiungendo che "entro maggio del prossimo anno dovranno essere aperti i cantieri per gli stadi che verranno indicati". Il ministro si è detto "molto fiducioso", sottolineando che il Governo ha impostato "un'operazione di sistema" e non un lavoro limitato ai singoli stadi. "Il nuovo corso della Figc dipende soprattutto dalla capacità e dalla volontà della Federazione, perché io credo che l'autonomia sia un valore molto importante - ha proseguito Abodi - Di sicuro abbiamo alle spalle esperienze che hanno portato delusioni e amarezze". Il ministro ha auspicato "un cambiamento nella competitività della Nazionale e anche del nostro campionato", mc/azn