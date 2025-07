Abodi e Barsacq presiedono il secondo consiglio franco-italiano dei giovani

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi insieme alla collega francese il Ministro dello Sport, della Gioventù e della Vita Sociale, Marie Barsacq, hanno co-presieduto il secondo Consiglio franco-italiano dei giovani a Parigi.

Previsto dal Trattato del Quirinale firmato il 26 novembre 2021 tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Repubblica francese, il Consiglio franco-italiano risponde alla volontà di entrambe le Nazioni di rafforzare e consolidare le relazioni con i giovani e il senso di appartenenza alla Comunità Europea, incoraggiando gli scambi all’interno della società civile e la mobilità giovanile.

La prima riunione del Consiglio si era tenuta a Roma nel maggio 2023. All’evento hanno partecipato i Ministeri per i Giovani, gli organi competenti del servizio civile, le agenzie Erasmus+ Gioventù e Sport di entrambi i Paesi, nonché le Ambasciate d’Italia in Francia e di Francia in Italia. I partecipanti hanno potuto fare un bilancio degli ultimi due anni di cooperazione, che si sono concretizzati in numerosi progetti europei congiunti. Questa è stata anche l’occasione per condividere le buone pratiche nelle politiche giovanili, come il programma di tutoring in Francia e il servizio civile ambientale in entrambi i Paesi.

Dal 2023, circa 800 giovani hanno partecipato al Servizio civile tra Francia e Italia, 90 dei quali impegnati in una sperimentazione di Servizio Civile, avviato nell’ambito del Trattato del Quirinale, nelle regioni di confine. Il Corpo europeo di solidarietà è stato un altro ambito di impegno per oltre mille giovani di entrambi i Paesi.

Presente all’incontro anche una rappresentanza di giovani italiani e francesi che hanno condiviso le proprie esperienze con i due Ministri, con i quali c’è stato un interessante confronto. Sono state affrontate, infine, altre tematiche, tra le quali il contrasto al disagio giovanile, i supporti a beneficio della salute mentale e le attività socio-educative, ma anche le prossime edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e dei Giochi del Mediterraneo 2026, i Giochi Olimpici Giovanili invernali Dolomiti e Valtellina 2028 e i Giochi olimpici e Paralimpici delle Alpi francesi 2030, con la possibilità di avviare una nuova modalità di mobilitazione dei giovani, in particolare inerente all’eredità di questi eventi e ai valori dell’olimpismo.

L’incontro si è concluso con l’impegno dei due Ministri a rafforzare la cooperazione bilaterale a favore dei giovani e di dare cadenza annuale a questo appuntamento. Il prossimo si terrà a Roma nel 2026.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)