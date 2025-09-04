Abela vuole riportare a Malta la più grande conferenza sul gioco organizzata da SiGMA

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Primo Ministro Robert Abela ha promesso di riportare a Malta la più grande conferenza sul gioco organizzata da SiGMA, dopo che il gruppo ha spostato quest’anno la sua edizione europea di punta in Italia. SiGMA, che questa settimana ha tenuto un evento di scala ridotta a Malta, ha lasciato aperta la possibilità di tornare con la conferenza principale se le infrastrutture dell’isola miglioreranno. L’amministratrice delegata Emily Micallef ha dichiarato che un simile passo è possibile. Abela ha affermato che l’obiettivo del suo governo è far crescere l’edizione di marzo di SiGMA a Malta fino a farle riconquistare lo status di evento principale. “La mia ambizione è che il prossimo evento di marzo continui a crescere fino a tornare a essere uno dei più grandi di SiGMA“, ha detto.

L’edizione maltese di quest’anno era prevista accogliere 12.000 delegati, meno della metà dei 27.000 che hanno partecipato all’evento principale del gruppo lo scorso anno. Entrambi gli eventi si sono svolti al Malta Maritime Hub. Abela ha anche confermato che sono in corso discussioni per costruire un nuovo centro congressi nazionale sul sito attualmente occupato dal Centro Fiere e Congressi di Malta. Ha promesso una struttura “abbastanza grande da ospitare eventi più importanti” e situata in un’area che non causerà problemi di traffico. Sebbene non sia stata fornita alcuna tempistica, Abela ha dichiarato che il governo spingerà il progetto “nel modo più efficiente possibile e senza burocrazia”.

