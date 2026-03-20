Abela “Malta unico Paese in Ue in grado di sostenere i sussidi energetici”

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Malta è l’unico Paese dell’Unione Europea in grado di mantenere i sussidi su carburante ed elettricità per tutte le famiglie e le imprese, ha dichiarato il Primo Ministro Robert Abela. Parlando dopo un summit del Consiglio Europeo durato oltre 12 ore, Abela ha spiegato che la solida economia dell’isola consente di fornire sostegno senza compromettere gli obiettivi fiscali o gli impegni presi con la Commissione Europea. “Quello che stiamo fornendo sembra incredibile agli altri. Nonostante ciò, stiamo raggiungendo i nostri obiettivi fiscali più rapidamente di quanto concordato con la Commissione Europea,” ha detto. “Questo è possibile grazie a finanze pubbliche solide e a un’economia robusta che genera ricchezza significativa”. Il summit, inizialmente dedicato a rafforzare l’economia europea, è stato dominato da accese discussioni sulla crisi energetica innescata dalla guerra in Iran. Sono emersi due schieramenti: uno che spinge per misure immediate di sollievo per famiglie e imprese, l’altro che sostiene un cambiamento a lungo termine verso energie meno inquinanti come gas e petrolio. Abela ha ribadito l’impegno di Malta a continuare a sostenere famiglie e imprese, politica adottata dall’inizio della crisi energetica nel 2022.

Durante il summit, Malta e altri quattro Paesi mediterranei hanno sollevato preoccupazioni per un petroliera russa alla deriva nelle acque europee. La nave, Arctic Metagaz, che trasporta gas, si trova attualmente nella zona di ricerca e soccorso della Libia e non è entrata nelle acque maltesi. “Finché questa nave rimane alla deriva senza controllo, esiste il rischio di un disastro ecologico, oltre a pericoli per la navigazione”, ha avvertito Abela.

Prima del summit, il Primo Ministro ha partecipato a un incontro informale sulla migrazione, sottolineando l’importanza di prevenire le partenze dai Paesi di origine e ricordando la forte politica migratoria maltese sviluppata negli ultimi sei anni. Le discussioni hanno toccato anche la guerra Russia-Ucraina e la crisi in Medio Oriente, con Abela che ha invitato a uno sforzo diplomatico coordinato dell’UE per de-escalare i conflitti.

Durante il summit, i leader hanno incontrato António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Abela ha sottolineato l’importanza di rispettare il diritto internazionale e il ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari globali. La posizione di Malta al summit evidenzia il doppio obiettivo del Paese: garantire stabilità interna e al tempo stesso impegnarsi attivamente nelle sfide di sicurezza e umanitarie europee e globali.

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(ITALPRESS).