Abela esclude la riforma sull’aborto ma apre a pene più lievi

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha dichiarato che il governo non ha intenzione di riformare le leggi sull’aborto, ma ha indicato che il Consiglio dei ministri potrebbe intervenire per ridurre la pena inflitta a una donna recentemente condannata con pena sospesa per aver interrotto la propria gravidanza. Abela ha affermato che raccomanderebbe personalmente al governo di riconsiderare la sanzione qualora la donna presentasse una richiesta formale di revisione. Le dichiarazioni arrivano dopo una decisione del tribunale che ha condannato la donna a 18 mesi di carcere con sospensione della pena per tre anni. Il caso è emerso quando la donna si è recata all’ospedale Mater Dei nel gennaio 2024 a causa di forti emorragie. Il personale medico ha accertato che aveva assunto farmaci abortivi prima del ricovero.

Abela ha affermato che una pena detentiva – sospesa o meno – non rappresenta una sanzione appropriata considerando le circostanze che molte donne affrontano. “Finché sarò primo ministro, nessuna donna riceverà una pena detentiva per questo reato”, ha dichiarato, aggiungendo che la legge prevede già sanzioni alternative come lavori socialmente utili, sospensione condizionale o libertà vigilata. Il premier ha sottolineato che la sua proposta non equivale alla depenalizzazione dell’aborto, ma potrebbe comportare l’uso del potere costituzionale di clemenza del presidente per sostituire la pena con una misura meno severa. “Non possiamo permettere che una futura madre rischi di perdere la vita perché ha paura di andare in ospedale temendo di finire in carcere”, ha aggiunto.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).