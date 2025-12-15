Home Video News Ambiente A2A, 52 mln di euro il valore economico generato in Sicilia nel...
A2A, 52 mln di euro il valore economico generato in Sicilia nel 2024
PALERMO (ITALPRESS) - A2A ha rafforzato nel 2024 il proprio impegno per la transizione energetica, generando per la Sicilia un valore complessivo di oltre 52 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 31 milioni – in aumento del 58% sul 2023 – sono stati destinati al tessuto economico locale attraverso ordini a fornitori. Quasi 34 i milioni di euro investiti in infrastrutture strategiche. Sono i principali numeri emersi a Palermo, durante la presentazione della quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Sicilia. xd6/fsc/gtr