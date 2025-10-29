Home Video News Calabria A2A, 40 milioni di euro il valore economico generato in Calabria nel...
CATANZARO (ITALPRESS) - Nel 2024, A2A ha generato valore per il territorio e per i suoi stakeholder di quasi 40 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Una parte significativa di questo contributo è stata destinata al tessuto economico locale, con 13,4 milioni di euro di ordini ai fornitori, di cui circa il 70% a micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti. E ancora, oltre 21 milioni gli investimenti, in crescita dell'8%. Sono i principali numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria presentati a Catanzaro dall'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini. xd2/col/fsc/gsl