A2A, 40 milioni di euro il valore economico generato in Calabria nel 2024

CATANZARO (ITALPRESS) - Nel 2024, A2A ha generato valore per il territorio e per i suoi stakeholder di quasi 40 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente. Una parte significativa di questo contributo è stata destinata al tessuto economico locale, con 13,4 milioni di euro di ordini ai fornitori, di cui circa il 70% a micro o piccole imprese con meno di 50 dipendenti. E ancora, oltre 21 milioni gli investimenti, in crescita dell'8%. Sono i principali numeri del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Calabria presentati a Catanzaro dall'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini. xd2/col/fsc/gsl