LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Ons Jabeur ha sconfitto la numero 2 del mondo e del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 sull’erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, conquistando la finale del torneo femminile a Wimbledon. Sabato troverà Marketa Vondrousova. Nella prima semifinale, infatti, la tennista ceca ha battuto l’ucraina Elina Svitolina in due set, con il punteggio di 6-3 6-3.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

