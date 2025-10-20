WASHINGTON (ITALPRESS) – Fa tappa a Washington la mostra sul Festino di Santa Rosalia. L’esposizione presenta una selezione di scatti fotografici vincitori del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, insieme ad altre immagini realizzate da chi vive il Festino, lo attende e lo celebra ogni anno nel capoluogo siciliano. Il progetto fa parte del calendario di eventi organizzati per celebrare i 400 anni del rinvenimento delle spoglie mortali della patrona di Palermo. A presentare la mostra è stato l’assessore comunale all’Urbanistica, Maurizio Carta, nell’ambito della cerimonia per i 50 anni della Niaf, l’organizzazione con sede a Washington che rappresenta gli italoamericani che vivono negli Stati Uniti.

“E’ un privilegio – ha detto Carta – essere qui nell’ambito dei 50 anni della NIAF per celebrare Palermo e la sorellanza che lega la mia città a Washington e alle altre città americane, e la fratellanza tra l’Italia, il mio paese – che è quello delle origini familiari degli italo-americani – e gli Stati Uniti, il paese che hanno scelto per coltivare talenti e opportunità”.

“Palermo, che qui è rappresentata dalla sua migliore ambasciatrice, la sua patrona Santa Rosalia, attraverso una mostra sul 400mo Festino – ha aggiunto l’assessore comunale di Palermo – è una città metropolitana di alto rango nazionale e un capoluogo regionale che ha l’ambizione di svilupparsi in maniera sostenibile, conservando e valorizzando le sue profonde identità culturali, sociali e paesaggistiche, proiettandole nel futuro per essere una città contemporanea ed attrattiva, creativa e solidale, sicura e produttiva, capace di competere efficacemente nello scenario internazionale. Una città cosmopolita e accogliente, identitaria e innovativa, capace di percorrere contemporanemente la tradizione e la transizione. La mostra che arricchisce gli Italpress Awards – ha concluso Carta – è uno strumento di promozione internazionale di Palermo e del suo progetto di “rinascita” e di “rigenerazione” del territorio, attraverso cui la città si presenta con una rinnovata identità metropolitana, rimanendo sempre la splendente Zyz, fondata dai Fenici per essere la più bella del Mediterraneo”.

