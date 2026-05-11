La 19esima edizione della Suzuki Rally Cup pronta all’esordio con il record di giovani

ROMA (ITALPRESS) – Quasi vent’anni di storia, una lunga tradizione di successi e tanti giovani piloti diventati campioni, ma un’edizione della Suzuki Rally Cup come quella che sta per iniziare probabilmente non si era mai vista prima. La 19esima stagione del trofeo monomarca organizzato e promosso da Suzuki Italia si presenta infatti ai nastri di partenza ricca di novità promettenti. Saranno 13 gli equipaggi che si dirigeranno in Sicilia per la Targa Florio Rally, primo dei cinque appuntamenti che comporranno il nuovo calendario sviluppato sul percorso del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, interamente su asfalto. Tra loro ci saranno ben 9 piloti Under 23, un record che conferma la Suzuki Rally Cup come trampolino di lancio ideale per gli aspiranti protagonisti del mondo dei rally, come testimonia il percorso in tuta gialla di tanti campioni attuali. Tra i primi esempi c’è Andrea Crugnola, oggi leader del CIAR e con quattro scudetti all’attivo, mentre il percorso continua fino ai giorni nostri con l’ultimo Campione Italiano Junior Sebastian Dallapiccola, ora pronto all’esordio nel FIA European Rally Championship.

Sperando di seguirne le orme, i nuovi volti si affiancheranno al nucleo di piloti di esperienza per formare la consueta compagine eterogenea che caratterizza ogni stagione della Suzuki Rally Cup, tutti a caccia del ricco montepremi di 150.000 euro confermato anche quest’anno. Oltre ai premi finali, che saranno ancora riservati al pilota vincitore assoluto, al miglior navigatore e al miglior giovane della classifica Under 25, per questa stagione Suzuki Italia ha inserito un ulteriore incentivo, garantendo l’iscrizione già pagata per tutti i concorrenti in ognuna delle cinque tappe di campionato. I risultati totali saranno sei, considerando il doppio punteggio previsto al Rally Roma Capitale, gara valida anche per il FIA European Rally Championship. Il calendario comprenderà quindi: Targa Florio Rally (15-16 maggio); Rally Roma Capitale (3-7 luglio); Rally Regione Piemonte (1-2 agosto); Rally del Lazio (19-20 settembre); Rallye Sanremo (17-18 ottobre), sede del gran finale.

Rinnovata anche la flotta delle vetture in gara nella Suzuki Rally Cup, che per la prima volta sarà composta unicamente da Swift Sport Hybrid Rally5 – la vettura che ha vinto gli ultimi cinque titoli nel Campionato Italiano R1 – tutte equipaggiate con pneumatici Extreme Performance Tyres. Per permettere all’intera formazione di prendere il ritmo, nei giorni scorsi è stata organizzata una sessione di test collettivi sugli asfalti attorno alla località ligure di Roccavignale, sotto l’attenta regia di Emmetre Racing, struttura partner di Suzuki Italia incaricata del coordinamento del trofeo. Chilometri fondamentali per preparare al meglio la prima uscita stagionale nella Targa Florio Rally, sugli asfalti della provincia di Palermo, dove la Suzuki Rally Cup sarà protagonista dal 14 al 16 maggio lungo le prove monumento del Circuito delle Madonie.

– foto ufficio stampa Suzuki –

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