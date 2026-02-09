A Tripoli colloqui Malta-Libia per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore di Malta Franklin Aquilina ha incontrato a Tripoli il ministro dell’Interno libico Emad Al-Trabelsi per discutere il rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza.

I colloqui si sono concentrati sugli sforzi congiunti nei settori della formazione, del rafforzamento delle capacità e della sicurezza delle frontiere, mentre i due Paesi puntano a un coordinamento più stretto per la stabilità regionale nel Mediterraneo. Aquilina era accompagnato dall’inviato speciale di Malta per la migrazione, Alexander Dalli, e dal vice capo missione Shaun Chircop Troisi.

L’incontro ha affrontato i meccanismi per migliorare il coordinamento in materia di sicurezza e lo scambio di competenze tra le due parti, con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la prontezza delle agenzie di sicurezza.

Le parti hanno inoltre esaminato gli sforzi per contrastare le reti di traffico di migranti e la tratta di esseri umani, sottolineando la necessità di intensificare la collaborazione nel controllo delle frontiere. Al-Trabelsi ha ribadito l’impegno del ministero ad ampliare il partenariato con Malta, in particolare nei settori tecnico e formativo, per contribuire alla costruzione di un’istituzione di sicurezza professionale ed efficace.

– Foto Ambasciata Malta a Tripoli –

